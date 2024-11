FALTA DE RESPEITO! Daronco xinga torcedor no jogo entre Fortaleza x Flamengo, pelo Brasileirão; assista

Horas antes o jogo da 35ª rodada do Brasileirão, entre Fortaleza x Flamengo, o árbitro Anderson Daronco (FIFA/RS) rebateu com um palavrão a provocação feita por um torcedor do Leão do Pici.

Antes do aquecimento das equipes na Arena Castelão, um torcedor que estava no setor destinado à torcida do Fortaleza chamou Daronco de “ladrão”.

Vai roubar hoje não, ladrão”, gritou o torcedor.

Contudo, o árbitro FIFA reagiu de forma efusiva, xingando o torcedor com a frase:

Vai tomar no teu c*!”

🎥 Asssita:

Antes da bola rolar em Fortaleza x Flamengo, um torcedor perguntou se Anderson Daronco ia "roubar", e o árbitro respondeu: "Vai tomar no teu c*". 🎥 @terciobrilhante pic.twitter.com/3sJZ6qrvgz — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 26, 2024

Logo em seguida, a equipe de arbitragem entrou no túnel que dá acesso aos vestiários do estádio. O vídeo está viralizando nas redes sociais.

Fonte: BNEWS