DPE/AC divulga lista de inscritos para vaga de assessor jurídico

A Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) divulgou nesta terça-feira, 26, a lista preliminar de inscritos no 2º processo seletivo simplificado do “Projeto Dignidade no Cárcere”. O certame é voltado exclusivamente para a contratação de assessor jurídico para atuar na comarca de Cruzeiro do Sul.

Com salário de R$ 4.604,31 e carga horária de 40 horas semanais, o selecionado será responsável por realizar orientações jurídicas, atividades de educação em direitos e ações que promovam a ressocialização de internos no sistema prisional local.

Os interessados podem conferir a lista preliminar no portal da Escola Superior da Defensoria Pública, acessando o site.

Os candidatos têm até quinta-feira, 28, para apresentar recursos caso identifiquem inconsistências ou problemas na listagem. Após essa etapa, será divulgada a lista definitiva de inscritos no dia 28 de novembro. O processo seletivo segue com a análise curricular, cujo resultado preliminar será publicado no dia 6 de dezembro, e entrevistas presenciais agendadas para o dia 12 de dezembro, também em Cruzeiro do Sul.