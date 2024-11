Costuma lavar arroz? Saiba se é necessário ou não

Um estudo revelou que a lavagem do alimento é capaz de reduzir a concentração de amido que fica no grão | Bnews - Divulgação Ilustrativa/Pixabay

Quando o assunto é culinária, cada pessoa tem seu jeito de cozinhar. Nesse contexto, existem aqueles que costumam lavar o arroz, enquanto outros acham desnecessário. Resultados de um estudo publicado na revista Science Direct, em 2017, revelaram que a lavagem do alimento é capaz de reduzir a concentração de amido que fica no grão.

Essa substância é responsável por deixar a água com que se lava o arroz em um tom esbranquiçado. A pesquisa também concluiu que, quando o arroz é lavado, a amilose, também chamada de amido livre, se desprende da superfície do alimento.

Diante disso, os pesquisadores envolvidos no estudo identificaram que a concentração de amilose possui relação direta com os aspectos de dureza e umidade do arroz, já que o alimento tende a ficar mais empapado, além de demorar mais tempo para cozinhar.

Dessa forma, a lavagem do arroz é mais indicada quando o objetivo é preparar pratos onde se procura um arroz mais soltinho, com grãos separados. Se um risoto for o prato escolhido, por exemplo, não há necessidade de lavar o grão.

Fonte: BNEWS