Com antecipação de um ano, 5G está liberado para todo o Brasil

A tecnologia 5G está liberada para ser implantada em todos os 5,5 mil municípios do Brasil. Isto significa que, a partir de segunda-feira (2/12), as operadoras de telefonia móvel poderão levar a tecnologia para todo o País, conforme cronograma de cada uma delas, graças à liberação da faixa de 3,5 GHz, realizada 14 meses antes da data prevista no cronograma do Leilão 5G, lançado em 2021.

“Isso significa um marco para o País. É mais uma importante ação do Ministério das Comunicações para a expansão dessa tecnologia, que trará enormes avanços na inclusão digital dos brasileiros”, destacou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Atualmente, 770 cidades já têm 5G ativo na faixa 3,5GHz, com 35 milhões de usuários.

Para que a liberação da faixa dos 3,5 GHz fosse possível, eram necessárias a diminuição de interferências e desocupação das estações satelitais profissionais (FSS), além da mudança do sinal de TV transmitido da Banda C para Banda Ku e a instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital na residência das famílias beneficiárias de programas sociais do Governo Federal. Até agora, já foram instalados mais de 4,4 milhões de kits para essas famílias. Esta entrega estava prevista no edital do Leilão do 5G para 2026.

A primeira frente de atuação foi concluída em março de 2024, com mais de dois anos de antecipação. A Entidade Administradora da Faixa (EAF), criada por determinação da Anatel para coordenar a liberação da faixa de 3,5 GHz, realizou a desocupação das FSS com atuação em 1,4 mil estações que operavam na Banda C Estendida pelo Brasil e a mitigação de interferências de 19,2 mil estações que operavam na Banda C em cinco mil cidades.

Entrega de kits

Até 29 de junho de 2025 a EAF, por meio da marca Siga Antenado, continuará fazendo a instalação gratuita do kit com a nova parabólica digital em todas as cidades brasileiras. Para verificar se têm direito à instalação gratuita dos equipamentos, as famílias inscritas no CadÚnico devem entrar em contato com a entidade por meio do site sigaantenado.com.br ou pelo número 088-729-2404.