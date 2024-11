VÍDEO: Prefeito de cidade baiana grava vídeo dando ‘grau’ e diz: “você está sendo preconceituoso”

Prefeito defendeu legalização do grau e comparou prática com a capoeira | Bnews - Divulgação Reprodução/Instagram/@thianclearaujo

Prefeito defendeu legalização do grau e comparou prática com a capoeira | Bnews - Divulgação Reprodução/Instagram/@thianclearaujo

O prefeito de Castro Alves, no Recôncavo Baiano, Thiancle Araújo (PSD-BA) publicou nas suas redes sociais neste final de semana um vídeo em que defende a regulamentação do ‘grau’. Para enfatizar o seu apoio, o gestor aparece no vídeo na garupa de uma moto que realiza a manobra.

Thiancle categorizou as manobras realizadas com a moto com esporte e comparou com a capoeira: “Esse é um esporte que tem perigo, como diversos outros muito mais perigosos. Mas é um esporte, o grau que é praticado em sua maioria por pessoas simples, pessoas pobres, pretas e da periferia que volta e meia são marginalizadas, como já foi com a capoeira no passado”, conta.

O prefeito aproveitou a oportunidade para divulgar suas ações na cidade, onde disponibilizou um espaço para os praticantes e distribuiu capacetes. “Hoje, os próprios praticantes, fiscalizam pra que ninguém possa fazer o grau na rua, colocando as outras pessoas em perigo”, afirma o gestor.

“Precisamos que seja um esporte regulamentado, mas não regulamentado para excluir as pessoas mais simples. O grau também é esporte, e podemos, quem sabe, um dia, ver esses meninos competindo, ganhando troféu, ganhando destaque e sendo mais uma prática positiva do nosso povo”, conclui Thiancle.

Veja o vídeo:

Nota explicativa do prefeito Thiancle Araújo

O prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo, afirma que a prática do esporte de grau é uma atividade consolidada em nossa sociedade e majoritariamente praticada por jovens da periferia, negros e pessoas humildes.

Infelizmente, tem sido alvo de preconceitos e marginalização, assim como já ocorreu em outros momentos históricos com manifestações culturais como a capoeira.

É importante destacar que o argumento de que a atividade representa um risco devido à falta de hospitais ou infraestrutura não se sustenta. Pois, muitos esportes igualmente arriscados, como motocross e automobilismo, são regulamentados, e o mesmo deve valer para o grau, uma vez que a regulamentação cria espaços seguros e adequados para a prática, reduzindo os riscos para todos.

A regulamentação permitirá a criação de regras claras, tirando essa prática das vias públicas e garantindo maior segurança para a sociedade.

O que defendo é um diálogo amplo e transparente sobre a regulamentação do esporte de grau. Com locais adequados e fiscalização, será possível minimizar os acidentes e valorizar uma prática que faz parte da cultura das comunidades mais simples.

Precisamos combater preconceitos e criar condições para que esse esporte seja reconhecido e praticado de forma segura e responsável.

Thiancle Araújo

Prefeito de Castro Alves

Fonte: BNEWS