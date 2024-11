Vídeo: Motociclista leva tapa no rosto de PM após questionar multa de trânsito

Agressão envolvendo um PM do Distrito Federal ocorreu no sábado (23) | Bnews - Divulgação Reprodução - Instagram | Luiz Bacci

Agressão envolvendo um PM do Distrito Federal ocorreu no sábado (23) | Bnews - Divulgação Reprodução - Instagram | Luiz Bacci

Um vídeo gravado por populares registrou um motociclista, de 21 anos, sendo agredido por um policial militar, no Distrito Federal (DF), no último sábado (23)

Segundo informações do g1, o homem esclareceu que os PMs informarem que ele seria multado por não possuir o licenciamento do veículo. Ao questionar qual multa seria aplicada e para o local onde a moto seria levada, um dos agentes o agrediu com um tapa no rosto.

Após os PMS irem embora, o motociclista foi até a 8° Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência. Ainda de acordo o g1, o homem informou que os policiais civis se recusaram a fazer o registro do caso e o orientaram a procurar a Corregedoria da PM.

Fonte: BNEWS