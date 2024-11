Vídeo: Cavalo é carregado em moto por duas pessoas; Confira as imagens

O registro foi feito na Avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No vídeo, é possível ver o animal agitado com o transporte, dando coices para tentar se soltar. A cena chamou a atenção dos motoristas e pedestres que estavam perto do Shopping Nova Iguaçu e repercutiu nas redes sociais. À Globo, a prefeitura do município disse que os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito não receberam nenhum chamado sobre o transporte ilegal do animal.

Reprodução/ranchonovooficial/X