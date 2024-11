Vaca brasileira se torna a mais valiosa do mundo ao atingir mais de R$ 24 milhões em leilão; Vídeo

A vaca Carina FIV do Kado tem três anos de idade e é tri campeã em competições da raça Nelore Foto: Divulgação/Leilão Cataratas Collection

A vaca Carina FIV do Kado, da raça Nelore, se tornou a mais cara do mundo ao atingir a valorização de mais de R$ 24 milhões na última sexta-feira, 22, durante o Leilão Cataratas Collection, em Foz do Iguaçu (PR).

A nova recordista tem três anos de idade e ostentava títulos conquistados nos últimos dois anos em exposições. Carina FIV do Kado é tri campeã da raça Nelore, com títulos da Expoinel em 2023 e 2024 e da Expozebu 2024.

No leilão de sexta, apenas 25% da vaca Carina estava à venda. O ganhador ofereceu 30 parcelas de R$ 200.500,00 pelo percentual. Ou seja, considerando a vaca por inteiro, ela passa a ser avaliada em mais de R$ 24 milhões.

Agora, Carina FIV do Kado, que nasceu na Estância Pé de Serra, em Piracicaba (SP), se tornou propriedade do condomínio Casa Branca Agropastoril, RS Agropecuária, RFA Nelore e Syagri Agropecuária.

