Suspeito de tráfico de drogas e ameaças a policiais é preso em Jordão

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes lotados na cidade de Jordão, realizou a prisão de I.L.C., suspeito de tráfico de drogas, associação para o tráfico e ameaças contra profissionais de segurança pública. O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário e cumprido no último fim de semana.

As investigações conduzidas pela PCAC revelaram que I.L.C. estava envolvido em atividades de tráfico de drogas e também praticava tortura na região de Jordão. Além disso, o suspeito teria ameaçado os agentes de segurança, afirmando que venderia sua casa para arrecadar recursos e “dar um fim” nos policiais que atuam na área.

De acordo com o delegado José Rogério, que liderou as investigações, as ameaças proferidas por I.L.C. demonstram a audácia do suspeito e sua tentativa de intimidar as forças de segurança. “As ameaças foram registradas e serviram para reforçar a necessidade de sua prisão imediata, garantindo a segurança da população e dos profissionais que atuam na região”, destacou o delegado.

A ação reafirma o compromisso da Polícia Civil do Acre em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população, mesmo em regiões de difícil acesso, como é o caso de Jordão. O suspeito foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e está à disposição da Justiça.