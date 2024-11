Se é para renovar, Marcus Alexandre deveria presidir o MDB!

Com o falecimento do ex-deputado federal Flaviano Melo, o MDB está enfrentando um momento crucial em sua história. Flaviano teve sucesso em gerir diferentes correntes dentro do partido, que atualmente batalham pelo controle do partido.

Os nomes mais citados nesta disputa incluem Leonardo Melo, filho de Flaviano, Jéssica Sales e o deputado Tanízio de Sá. O ex-prefeito Vagner Sales assumiu a presidência interina até a eleição do diretório, prevista para o início de 2025.

Contudo, o nome do ex-prefeito Marcus Alexandre, que concorreu à eleição para prefeito, não tem sido muito mencionado pelos líderes veteranos do partido. Marcus seria a renovação tão almejada. O que é certo é que o MDB precisa encontrar a unidade se quiser competir nas eleições de 2026.

Enquanto o MDB se prepara para eleições internas, a busca pela unidade é essencial para enfrentar as eleições de 2026. Questões de liderança e estratégia são prioridade neste momento de transição.

“Nada do que foi será/ De novo do jeito que já foi um dia/ Tudo passa, tudo sempre passará/ A vida vem em ondas, como um mar/ Num indo e vindo infinito” … (Como uma onda no mar)

. É muito cedo para conclusões sobre as eleições de 2026, mas se desenha um confronto entre a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick (União Brasil).

. Nenhum dos dois renuncia à disputa em favor do outro.

. Na democracia, quando não se chega ao consenso, as urnas resolvem!

. Antes de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, vale lembrar que ele é apenas indiciado e que terá amplo direito a defesa.

. Era o que mais o Lula pedia ao ex-juiz Sérgio Moro e aos procuradores da Lava Jato: uma defesa justa!

. No frigir dos ovos, é o que todos querem!

. Roda mundo/ roda gigante!

. Quem trafega na BR-364 diz que a rodovia está muito boa para o tráfego; bem diferentes dos últimos cinco anos.

. Quem deveria brigar para estabelecer transparência absoluta nas emendas parlamentares deveria ser os deputados federais, senadores, governadores e prefeitos e não o STF.

. Como eles mesmos dizem: os polos se invertem!

. E como!!!

. Se a propalada reforma política com o fim da reeleição e mandato estendido de cinco ou seis anos não acontecer, toda eleição será o mesmo festival de abuso de poder político, econômico, compra de votos e corrupção generalizada.

. O presidente da FGB, Klowsbey Pereira, é um dos poucos que consegue acompanhar o ritmo do prefeito Tião Bocalom (PL).

. Por falar em Bocalom, seu foco é a gestão; não quer antecipar nada sobre 2026, porém, tem deixado claro que sua meta é não ser candidato em 2026.

. Não tem a menor necessidade de se arriscar e ficar sem a prefeitura que tanto lutou e sofreu para conquistar.

. Repetiria os erros do ex-prefeito Marcus Alexandre, que confessou ter se arrependido da graça.

. Deu para perceber o quanto Jorge Viana sentiu a partida de Flaviano Melo.

. Felizes os que compreendem que muitas brigas e contendas não vale a pena; a morte torna os homens iguais.

. Pode ser um mausoléu de ouro ou uma simples sepultura a beira de uma estrada, dá no mesmo!

. Bom dia!