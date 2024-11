Quase 10 mil maços de cigarros contrabandeados são apreendidos no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou uma carga de 9.500 maços de cigarros contrabandeados no km 16 da Rodovia AC-10, entre Porto Acre e a Vila do INCRA. A ocorrência teve início no km 26 da BR-317, nesta segunda-feira, 25, quando um veículo desobedeceu a uma ordem de parada e foi acompanhado pela equipe em uma viatura da PRF. Apesar da fuga do motorista a pé, dificultada por uma forte chuva, os agentes conseguiram recuperar o veículo abandonado.

Durante a inspeção no interior do automóvel, foram encontradas diversas caixas contendo cigarros de origem estrangeira, introduzidos clandestinamente no Brasil pela fronteira com a Bolívia, via Puerto Evo Morales e Plácido de Castro (AC), caracterizando a prática de contrabando, configurando grave infração à legislação vigente.

A carga ilegal foi recolhida e encaminhada à Delegacia da Receita Federal em Rio Branco, juntamente com o veículo utilizado no transporte. A PRF reforça seu compromisso no combate ao contrabando e destaca que operações como essa são essenciais para proteger a economia nacional e coibir atividades ilícitas nas rodovias brasileiras.