PRF prende homem em operação na BR-364, em Rio Branco

Durante uma operação de fiscalização de trânsito e combate ao crime realizada no último sábado (23), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriram um mandado de prisão em aberto contra um homem acusado de roubo. A abordagem ocorreu no quilômetro 115 da BR-364, nas proximidades do posto da PRF em Rio Branco.

O homem estava como passageiro em um táxi que seguia viagem para Porto Velho, Rondônia. Ao realizar consultas nos sistemas de segurança, os policiais confirmaram que havia uma ordem judicial de prisão contra o suspeito. Imediatamente, ele foi detido, recebendo voz de prisão no local.

A PRF informou que o detido foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde ficará à disposição da Justiça.

Com informações da NUCOM.PRF/AC