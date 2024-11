‘Péssimas condições’: Sem teto e parte do piso, carro de influenciador é apreendido na BR

Influenciador com mais de 600 mil seguidores em uma rede social publicou vídeo se despedindo do carro | Bnews - Divulgação Reprodução l PRF

Influenciador com mais de 600 mil seguidores em uma rede social publicou vídeo se despedindo do carro | Bnews - Divulgação Reprodução l PRF

O carro de um influenciador, do modelo chevette, que circulava na BR-304, na região central do Rio Grande do Norte, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com publicação da instituição, o veículo estava em péssimas condições, sem teto e parte do piso, e, além disso, apresentava peças quebradas e falta de vidros.

A apreensão aconteceu na última sexta-feira (22), na altura do km 188, quando o motorista e o passageiro foram abordados. “O condutor frequentemente publicava nas redes sociais que transitava com o veículo nessas condições, expondo não apenas sua vida, mas também a segurança de todos aqueles que utilizam as rodovias”, informou a PRF.

O influenciador Hyago Moraes publicou um vídeo no Instagram, rede em que possui quase 700 mil seguidores, tirando o volante do lugar ainda com o carro em movimento e quase bate o veículo em um poste.

Em outro vídeo, ele afirma que fez uma viagem de 400 km com o automóvel. A apreensão do veículo foi registrada no próprio perfil do infrator, que também fez comentários nas redes sociais da PRF: “Libera meu chevette!”, disse.

Assista vídeo do influenciador se “despedindo” do chevette:

Por causa do tipo de apreensão, os seguidores da página da PRF brincaram em relação às condições do veículo. “Também, a PRF implica com tudo”, disse um. “Esse carro representa as condições das rodovias do RN”, disse outro.

Legislação

Segundo o artigo 230 do Código Brasileiro de Trânsito, é proibido dirigir veículo “em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído”. A infração é considerada grave e, além de gerar multa, causa a retenção do veículo.

De acordo com a PRF, mais de 10 autos de infração foram emitidos, porque o condutor não tinha habilitação, estava dirigindo com o braço para fora do veículo, manuseando celular e de chinelos. O veículo também não tinha licenciamento.

Entre outros problemas envolvendo a estrutura do carro e a segurança, o chevette não tinha retrovisor, estava com farol queimado e sem lente, além de pneus em más condições.

Fonte: BNEWS