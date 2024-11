Kit para horta chega gratuitamente a catorze comunidades rurais de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária – Seagro, com o objetivo de fomentar a agricultura local e incentivar a produção de alimentos nas áreas rurais, entregou mais de 160 kits hortas, beneficiando 14 comunidades da capital acreana, entre as comunidades atendidas estão o Polo Wilson Pinheiro, Polo Geraldo Fleming e Transacreana, que receberam os kits compostos por mangueira, caixa d’água, sombrite, lona e caixa vazada, insumos essenciais para o cultivo de hortas comunitárias.

Cada kit é projetado para fornecer às famílias ferramentas e materiais necessários para iniciar e manter a produção agrícola, oferecendo uma alternativa de geração de renda e melhoria na qualidade de vida, a entrega dos kits é parte de um esforço contínuo da Prefeitura de Rio Branco para valorizar o setor agrícola local, garantindo o acesso de pequenos agricultores a recursos que potencializem a produção. Segundo o secretário da Seagro, “a ação tem o objetivo de estimular a prática da agricultura familiar, um pilar fundamental para o desenvolvimento da cidade”.

O apoio à agricultura familiar tem sido uma prioridade para a gestão do Prefeito, que se comprometeu a continuar investindo em ações como essas, que não apenas beneficiam as famílias, mas também contribuem para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da região.

Com a entrega desses kits, a Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso com a promoção do desenvolvimento agrícola, trabalhando para que cada vez mais comunidades do município possam se beneficiar dessa ação que promove a autonomia, a sustentabilidade e a segurança alimentar.