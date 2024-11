DJ famoso faz homenagem para gato brasileiro premiado como melhor do mundo; ASSISTA

O DJ e produtor musical Diplo surpreendeu os fãs ao fazer uma homenagem fofa para um gatinho brasileiro que conquistou o prêmio de Melhor Filhote do Mundo no FIFe World Show 2024, realizado na Noruega.

Através do Instagram, o produtor compartilhou um vídeo de celebração pela conquista do gatinho, que também se chama Diplo, em homenagem ao artista. No post, realizado na última quinta-feira (21), o famoso parabenizou o animal.

“Grande dia para os gatos em todo lugar”, disse Diplo na legenda da publicação.

A história ficou ainda mais fofa após o tutor do gatinho, Alex Martins, de Sorocaba, no interior de São Paulo, revelar que o nome do felino foi escolhido após o espetáculo do DJ durante o show de Madonna Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Nos comentários da publicação, o tutor agradeceu pelo carinho do artista pelo seu gatinho persa. “Estou em choque. Você não sabe o quanto isso é importante na minha vida hoje e o quanto mudou. Muito obrigado. Eu te amo, cara! ‘A música faz as pessoas se unirem'”, declarou.

Confira:

Fonte: BNEWS