Cuidado no posto: o que acontece se abastecer carro com combustível errado

Motorista conversando, sem prestar atenção, frentista distraído e de repente o inevitável acontece no posto. E agora? O que fazer ao abastecer o carro com o combustível errado? UOL Carros consultou quatro especialistas automotivos para entender os impactos, os danos potenciais e as medidas corretas a serem tomadas.

Ao abastecer erroneamente, a primeira recomendação unânime dos especialistas é não ligar o motor. Se possível, realize a drenagem do tanque no local e reabasteça com o combustível correto. Nos casos onde isso não é viável, a melhor opção é guinchar o veículo para uma oficina mecânica.

Everton Lopes, engenheiro e especialista de Energia a Combustão da SAE BRASIL, explica que para veículos monofuel, como os que funcionam apenas a gasolina, o uso de etanol pode causar sérios danos.

“O etanol tem menor poder calorífico e resistência a pulverização em baixas temperaturas. O funcionamento será irregular, com marcha lenta instável e dirigibilidade comprometida”, disse Lopes.

Ele destaca que continuar a utilizar o veículo nessas condições pode levar à degradação do óleo lubrificante e problemas com o catalisador. Se um veículo a diesel for abastecido com gasolina, os danos podem ser ainda mais severos, dado o papel do diesel na lubrificação do sistema de injeção.

Ludovico Pitucha, mecânico e proprietário do Pitucha Centro Automotivo, adverte sobre os riscos de usar combustível errado em carros a diesel. “Colocar gasolina pode causar graves problemas na bomba, injetor e linha de combustível”.

Para ele, o carro deve ser rebocado imediatamente para uma oficina para que todo o combustível errado seja retirado. No caso de etanol em carros a gasolina, ele menciona que, se a oficina estiver próxima, é possível dirigir até lá com cuidado, mas sempre com riscos.

“Vai ter falha de potência e pode estragar vários componentes, falha de ignição pode estragar vela, pode estragar cabo de vela pode estragar a bobina, e pode estragar, também, bico injetor”, acrescenta.

Hugo Feitosa, gerente-tecnico da startup Mecanizou, que conecta oficinas mecânicas a fornecedores de peças automotivas, também é enfático: “O indicado é nem ligar o carro nesses casos. Guinche o carro imediatamente e leve a uma oficina para realizar a drenagem do combustível indevido”.

Feitosa ressalta que utilizar combustível errado pode causar sérios danos no motor e em outros componentes, especialmente se uma grande quantidade de combustível errado foi abastecida.

Marco Moretta, diretor-geral do centro automotivo Point S, recomenda que, ao perceber o erro, o motorista deve tentar drenar o tanque imediatamente no posto. “Provavelmente continuará funcionando, caso seja um motor a gasolina erroneamente abastecido com etanol e vice-versa. Haverá falhas, dificuldades na partida e perda de potência”, diz Moretta.

Ele ainda explica que carros a diesel abastecidos com gasolina podem sofrer danos severos e devem ser levados para limpeza completa do sistema de alimentação.

No caso de motores a diesel, os cuidados devem ser ainda maiores, dado o papel do diesel na lubrificação do sistema de injeção. “A gasolina não suporta a alta taxa de compressão dos motores a diesel”, alerta Moretta, mencionando a necessidade de uma limpeza completa do sistema de alimentação.

Quanto aos danos potenciais, todos concordam que insistir em usar o veículo com combustível errado pode causar desde falhas de ignição até danos severos em componentes essenciais como bombas de combustível e injetores. “Os sistemas eletrônicos modernos podem minimizar os impactos, mas não resolvem completamente o problema”, alerta Pitucha.

Além disso, os especialistas destacam que a retirada do combustível errado deve ser feita por profissionais. “Em todos os casos, deve ser feita a troca do filtro de combustível e, se necessário, a lavagem do tanque”, enfatiza Feitosa.

Para evitar esses transtornos, a principal recomendação é atenção redobrada na hora do abastecimento. Caso o erro ocorra, guinche o carro e procure assistência profissional imediatamente. Peças danificadas, como o sistema de evaporação do tanque e o sistema de cânister, podem gerar reparos caros.

Por fim, Everton Lopes lembra que os danos não se limitam ao curto prazo. “Há consequências a longo prazo, principalmente no sistema de catalisador, filtro do DPF, sondas e sensores, que podem mostrar defeito só depois. O reparo deve ser bem feito para evitar problemas futuros”, conclui.