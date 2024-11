Cantor sofre acidente com fogo durante show; veja vídeo

Major RD passou por uma situação delicada durante sua apresentação no ‘Mainstreet Festival’, neste final de semana, no Rio de Janeiro. O cantor estava cantando um de seus hits, quando foi atingido pelas chamas de uma máquina que soltava fogo no palco.

“Vai ter que me pagar indenização, me machuquei em horário de trabalho… Mas acontece, normal, mais um dia…”, disse ele, logo depois de ser atendido pela equipe de bombeiros presente no local.

O artista chegou até a compartilhar o vídeo do momento em suas redes sociais, brincando com a situação. “Já dizia meu mano Djonga, Fogo nos artistas. Obrigada Mainstreet Festival , tava tudo lindo”, escreveu ele na legenda.

