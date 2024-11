Atualização da Carta de Serviços ao Usuário da Funai chega ao Acre

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) promoveu a terceira oficina de prospecção de serviços no âmbito do projeto de Revisão da Carta de Serviços ao Usuário (CSU). O evento ocorreu nos dias 11, 12 e 13 de novembro em Rio Branco (AC) e reuniu servidores da Coordenação Regional (CR) Alto Purus, das Coordenações Técnicas Locais (CTLs) Boca do Acre e Kaxarari e da Coordenação de Frente de Proteção Etnoambiental Envira.

O projeto está percorrendo algumas unidades descentralizadas da Funai para revisar os serviços prestados aos povos indígenas e não indígenas e atualizar a Carta de Serviços ao Usuário. A iniciativa conta com o apoio da Diretoria de Administração e Gestão (Dages) e é executada de forma colaborativa entre a Ouvidoria e a Coordenação-Geral de Gestão Estratégica (CGGE).

Carta de Serviços ao Usuário

A principal função da Carta de Serviços é informar os usuários sobre os serviços oferecidos pela instituição, as formas de acesso a eles e os compromissos e padrões de qualidade no atendimento. No caso da Funai, o atual documento, desenvolvido em 2020, necessita de atualização para melhor atender as demandas dos usuários.

Segundo a CGGE, uma Carta de Serviços desatualizada pode gerar frustração nos usuários, prejudicar o trabalho de gestores e ouvidores e impactar negativamente a eficiência no atendimento.

Ainda de acordo com a unidade, a participação ativa dos servidores da Funai na atualização da Carta de Serviços é fundamental para fomentar discussões internas sobre as políticas indigenistas oferecidas tanto ao público indígena quanto ao não indígena. Por essa razão estão sendo realizadas as oficinas em algumas unidades descentralizadas. Posteriormente, elas ocorrerão na sede da Funai.

Esse processo visa aprimorar os fluxos de trabalho e aumentar a geração de valor para a sociedade.