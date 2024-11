Abertas inscrições para a 4ª edição do Pedala Rio Branco; Saiba como participar

A prefeitura de Rio Branco abriu inscrições para a 4ª edição do Pedala Rio Branco. O evento, realizado em parceria com grupos de ciclismo da capital acreana, é voltado para a diversão, incentivo à prática de esportes e a integração entre as pessoas.

O evento acontece no próximo dia 8 de dezembro e vai contar com sorteio de capacetes, brindes e duas bicicletas. O percurso terá saída da Praça da Revolução no centro da capital acreana, indo até o Horto Florestal e retornando à Praça.

Para participar, é preciso fazer a inscrição gratuita. A organização avisa ainda que menores de 16 anos deverão estar acompanhados de um responsável.

Inscrições abertas até o próximo dia 7 de dezembro pelo site.