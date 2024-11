SEMANA DE CIDADANIA FISCAL o necessário debate sobre a importância social dos tributos no Acre

Pessoas com máscara csminhsm no centro do Rio de Janeiro

Buscando conscientizar a sociedade sobre a relevância dos tributos para o desenvolvimento social e a cidadania, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), realiza a Semana de Cidadania Fiscal, entre os dias 25 e 27 de novembro, no auditório da Estácio Unimeta, em Rio Branco.

Com o tema “Contribuir, cuidar e transformar vidas”, o evento tem como objetivo formar cidadãos mais conscientes sobre a importância do pagamento de tributos como um dever fundamental e sobre o direito de acompanhar a aplicação desses recursos em ações públicas. Além disso, a iniciativa pretende estimular a participação da população nos mecanismos de controle social e fiscal do Estado.

O evento reafirma o compromisso das instituições parceiras com a transparência fiscal e o fortalecimento da cidadania, promovendo debates e atividades voltadas à educação tributária e à participação social.

Confira a programação:

A Semana é uma ação conjunta da Sefaz, por meio da Escola Fazendária (Efaz), em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (SEE), Prefeitura Municipal de Rio Branco, Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), Receita Federal do Brasil (RFB) e Controladoria-Geral da União (CGU).