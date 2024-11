Arena da Floresta com festa histórica, arquibancadas lotadas e compromisso pelo esporte e juventude

O estádio Arena da Floresta voltou a brilhar neste domingo, 24, como o maior símbolo do esporte acreano. Sob os gritos entusiasmados de mais de 13 mil torcedores, o estádio reabre suas portas com a energia de uma verdadeira celebração popular. O amistoso entre o Santa Cruz do Acre e o Flamengo Sub-20 foi apenas o começo de um fim de tarde ensolarado depois de uma forte chuva de inverno amazônico que trouxe à tona o orgulho, a paixão e a esperança de um futuro promissor para o futebol e para a juventude do estado.

Governador Gladson Cameli declarou emocionado a reabertura do estádio. Foto: Diego Gurgel/Secom

A revitalização do estádio, que custou mais de R$ 7,9 milhões, transformou o Arena da Floresta em um espaço moderno, acessível e sustentável. A obra incluiu a troca completa do gramado, renovação das arquibancadas, instalação de iluminação em LED e melhorias nos acessos e nas áreas internas. O estádio foi pintado em tons de verde, em homenagem à floresta amazônica, e recebeu sistemas que priorizam eficiência energética e sustentabilidade.

Comandando a festa e orgulhoso de levar um momento histórico e de felicidade ao povo acreano, o governador Gladson Cameli declarou emocionado a reabertura do estádio: “O esporte é saúde, e estamos investindo na saúde e no futuro do Acre. Quero criar as condições para que, em médio prazo, tenhamos craques acreanos representando nosso estado no Brasil e no mundo”.

Um jogo para entrar para a história

Após sua reforma ampla, o Arena da Floresta reabre suas portas com um amistoso entre Flamengo e Santa Cruz do Acre, atraindo torcedores de todo o estado. A Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) revelou que foram disponibilizados 13 mil ingressos, completamente esgotados.

O Santa Cruz do Acre Esporte Clube foi o representante do estado no amistoso. Criado em 2022, o clube é símbolo de esperança e desenvolvimento, apostando na formação de jovens atletas. Com 125 jogadores em categorias de base que vão do sub-13 ao sub-20, o clube já coleciona títulos e se prepara para a primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior da sua história.

Com 125 jogadores em categorias de base que vão do sub-13 ao sub-20, o Santa Cruz já coleciona títulos. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Hoje é um dia especial. Nunca imaginamos começar um projeto com um jogo desse tamanho. Isso mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o presidente do Santa Cruz, Adem Araújo.

Vindo ao Acre por meio de uma parceria do governo do Estado, o Flamengo Sub-20 tem uma história rica e vitoriosa, sendo uma das principais categorias de base do futebol brasileiro. A base rubro-negra é conhecida por revelar grandes talentos que, futuramente, sobem para o profissional e até mesmo são vendidos para clubes europeus.

Reconhecida mundialmente por revelar talentos, a equipe Sub-20 do Flamengo trouxe ao Acre um espetáculo de técnica e profissionalismo. A presença da base rubro-negra fortaleceu a conexão do clube com torcedores locais.

Vitor Zanelli, vice-presidente do Flamengo, destacou a importância de estar perto dos torcedores: “O Flamengo é uma família nacional. Estamos aqui para retribuir o carinho da nossa torcida e criar momentos inesquecíveis.”

Apoio e união

O evento contou com a presença de autoridades, como o vice-presidente da CBF, Antônio Aquino Lopes, que parabenizou o governo pela obra. “A Arena da Floresta está impecável. Um marco para o futebol acreano e uma inspiração para os jovens atletas”, declarou.

O secretário de Esporte, Ney Amorim, enfatizou o esforço conjunto para a realização do evento. “A palavra de hoje é gratidão. Ao governador Gladson Cameli, ao Flamengo, e a todos que trabalharam para que este momento acontecesse”, afirmou.

Segurança e infraestrutura

A reinauguração contou com um esquema de segurança reforçado, elaborado pelo Comando do Policiamento da Capital. Desde o patrulhamento no entorno até a presença ostensiva dentro do estádio, tudo foi planejado para garantir um evento tranquilo.

Além disso, o acesso ao estádio recebeu melhorias com uma operação tapa-buracos realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre).

História e legado

Desde sua inauguração em 2006, a Arena da Floresta tem sido um símbolo do esporte acreano. Com capacidade para 13.784 espectadores, o estádio já recebeu grandes partidas e momentos históricos. Agora, com sua revitalização, renasce como centro de integração esportiva e cultural para o estado.

A reinauguração da Arena da Floresta marca mais que a reabertura de um estádio; representa um compromisso do governo com o esporte e a juventude, reforçando o papel do Acre como um celeiro de talentos e palco de grandes eventos.