Flamengo Sub20 x Santa Cruz termina em 2 a 1 para os cariocas em noite festiva na Arena

Na reinauguração da Arena da Floresta, o Flamengo Sub-20 venceu o Santa Cruz por 2 a 1 neste domingo, 24, em um jogo eletrizante e repleto de lances decisivos. O confronto, que contou com expulsões e um desempenho gigante da equipe acreana no segundo tempo, emocionou o público presente. Com mais de 13 mil presentes, a população acreana lotou a arena da floresta que estava fechada desde 2020.

O Flamengo abriu o placar logo aos 10 minutos, aproveitando uma jogada bem trabalhada que pegou a defesa do Santa Cruz desprevenida. Aos 20 minutos, um jogador do Santa Cruz foi expulso após cometer falta próximo à área. Na cobrança, o Flamengo ampliou com um chute rasteiro no canto direito, sem chances para o goleiro Denilson.

Mesmo em desvantagem numérica, o Santa Cruz não desistiu. Aos 45 minutos, após uma jogada de Marquinhos, a equipe acreana teve um pênalti a favor. Neto converteu com precisão, acertando a trave antes de a bola balançar as redes, reduzindo o placar para 2 a 1. Porém, na comemoração, Neto acabou expulso por excesso de euforia, deixando o Santa Cruz com apenas nove jogadores em campo.

Anúncio

No segundo tempo, o Flamengo tentou ampliar a vantagem, mas encontrou pela frente uma muralha no goleiro Denilson. O arqueiro realizou duas defesas espetaculares: a primeira em um chute potente de fora da área, que ele espalmou para escanteio; a segunda em uma cabeçada à queima-roupa após um cruzamento perigoso. Aos 43º do segundo tempo, Denilson apareceu mais uma vez impedindo o gol de Shola, do Flamengo, com uma defesaça.

Apesar da desvantagem numérica, o Santa Cruz mostrou muita garra nos últimos 45 minutos. A equipe se desdobrou em campo para evitar que o Flamengo, atual campeão mundial Sub-20, ampliasse o placar. O esforço coletivo foi aplaudido pelos torcedores, que reconheceram a dedicação do time acreano.

“Essa festa maravilhosa, essa recepção, vai ficar marcado na nossa vida. É uma sensação boa e serve de preparação pra gente que tem um calendário grande de jogos no que vem. A gente não botou muita confiança, mas quando a gente chegou aqui foi coisa de louco, Flamengo vive em todo lugar, esse clube é gigante. Sem palavras para essa torcida”, diz Lucas jogador do Flamengo Sub20.