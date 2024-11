Divulgada relação candidato/vaga final da seleção pública de 2024 do BNDES

No primeiro concurso após doze anos, a Seleção Pública 2024 do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reuniu 42.767 candidatos em todas as capitais do país. Realizadas em 2.787 salas de 125 estabelecimentos, as provas tiveram presença de 47,06% dos inscritos.

Ao todo, são oferecidas 150 vagas imediatas e outras 750 para formação de cadastro de reserva. Pela primeira vez na história, o Banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras. Além disso, a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) é de 15%.

A relação atualizada de candidatos presentes versus o nº de vagas do certame mostra que a ênfase mais concorrida foi a de Arquitetura e Urbanismo. Foram 2.362 presentes para as duas vagas oferecidas, gerando uma densidade de 1.181 candidatos por vaga. Já a ênfase com o maior número de presentes foi a de Engenharia, com 7.084 presentes disputando 25 vagas.

“A prova foi muito rigorosa, o que foi importante para o BNDES selecionar 450 novos funcionários, que terão uma carreira de primeira linha. Esses servidores são o futuro do Banco e reforçarão um corpo funcional com um nível intenso de produtividade, eficiência e dedicação. O BNDES no governo do presidente Lula retomou a sua trajetória de crescimento”, disse o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

Com o maior número de pessoas negras presentes, a ênfase de Administração teve 1.203 candidatos disputando cinco vagas reservadas para pessoas negras.

Na modalidade exclusiva para pessoas com deficiência, a maior concorrência é para Comunicação Social. São 170 candidatos disputando uma vaga reservada.

Do total de 90.871 inscritos, 42.767 candidatos fizeram as provas objetiva e discursiva, que ocorreram em dois turnos, no dia 14 de outubro. A abstenção, de 52,94%, foi semelhante à registrada no Concurso Nacional Unificado e abaixo da seleção do Banco Central, que ficou em 62,2%.

A nota preliminar da prova discursiva será divulgada no próximo dia 27 de novembro e a nota final, após recursos, no dia 13 de dezembro. No dia 30 de janeiro de 2025, sairá a lista final de aprovados e os classificados para o cadastro de reserva.

Veja a relação candidato/vaga final do concurso, considerando apenas os candidatos presentes .