Saiba tudo sobre o Santa Cruz, que joga amistoso neste domingo (24) contra o Flamengo na Arena

Originado em 2022, o Santa Cruz Acre Esporte Clube foi construído com a missão de formar atletas e contribuir para o desenvolvimento de cidadãos responsáveis, unindo o amor pelo esporte e senso de comunidade. No próximo domingo, 24, o time do sub-20 protagonizará uma partida amistosa contra o Flamengo, celebrando a reinauguração do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

O nome Santa Cruz faz homenagem ao seringal homônimo, às margens do Rio Purus, local de origem do fundador Adem Araújo. O brasão do clube carrega a bandeira do Acre, de Rio Branco e o símbolo da seringueira, árvore emblemática da região, consolidando a identidade cultural do clube.

Desde sua criação, o Santa Cruz do Acre tem investido no desenvolvimento de jovens talentos, com 125 atletas distribuídos nas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Essa dedicação já rendeu frutos: em 2023, o clube conquistou títulos nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15 no campeonato acreano, e em 2024, foi campeão com os times sub-15 e sub-20.

Desenvolvimento esportivo

O centro de treinamento do clube, conhecido como CT do Cupuaçu, reflete o compromisso do Santa Cruz com a formação de atletas. O clube oferece uma estrutura com três campos de dimensões oficiais e obras em andamento para construir alojamentos, refeitórios e academias.

Além das estruturas físicas e com a necessidade de melhor cuidar dos jovens de 11 a 20 anos, o Santa Cruz conta com o apoio de seus patrocinadores providenciando atendimentos psicológicos, de assistência social, dentistas, etc.

Um dos alcançados pela dedicação do clube é Elton das Neves. O jovem é natural da Bahia e com apenas 19 anos foi convidado para atuar no Santa Cruz do Acre no início do ano. Se adaptando a vida em campos acreanos, o atleta fala: “Aqui recebemos toda a estrutura possível para estarmos bem, confortáveis e evoluindo o nosso talento. A adaptação à cidade nova vem com o tempo, mas fui bem acolhido e está tudo se encaminhando”.

Com o lema “O futebol não é apenas um jogo, é uma paixão que nos une”, o Santa Cruz do Acre atua ciente do potencial de transformação na vida dos jovens. Como destaca Leo Raches, coordenador da base, que acompanha diariamente o desempenho dos seus alunos. Com formação em educação física e a sua experiência como atleta, Léo destaca: “A nossa preocupação vai além dos campos. Buscamos estar presentes na vida dos nossos jogadores, incentivando e preparando para que eles sejam bons atletas e bons cidadãos”.

A preocupação com a educação é presente: “A educação anda colada com o esporte. Exigimos dedicação dentro do gramado e na escola, porque a escola é fundamental para a sua formação como cidadão. Um bom jogador também precisa saber pensar, se expressar e ter outras perspectivas”.

Como atleta, Léo já competiu nos gramados do Arena da Floresta duas vezes e foi frequente entusiasta do esporte nas arquibancadas. Para ele, é motivo de alegria ver o estádio reestruturado, diz: “Nosso Acre merece ter um estádio funcional e bonito, mantendo viva a paixão da nossa população com o futebol. Parabenizo o governo pela iniciativa de resgatar esse sentimento, vamos usufruir desse bem da melhor maneira possível”.

Reestruturação

A partida contra o Flamengo será o marco inaugural de um novo capítulo para o estádio Arena da Floresta. Após uma revitalização que custou mais de R$ 7,9 milhões, o espaço agora possui infraestrutura moderna e capacidade para 13.784 espectadores, pronto para receber grandes eventos.

Nos últimos meses, o estádio passou por uma série de melhorias, atendendo às exigências de segurança e acessibilidade estabelecidas pelo Ministério do Esporte e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os portões do estádio estarão abertos às 14h do domingo, 24, para a recepção dos torcedores, com o início da partida previsto para as 17h.