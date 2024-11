O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 22, a convocação de professores para a Educação Indígena e Ensino Regular para os municípios de Cruzeiro do Sul e Santa Rosa do Purus.

Os convocados têm até o próximo dia 2 de dezembro, das 7h30 às 13h30, para a entrega da documentação e assinatura do contrato.

A lista de documentos necessários e os locais de entrega estão descritos nos editais.

Edital n. 16/2023 – Educação Indígena

Edital n. 48/2023 – Ensino Regular