Corpo de Flaviano Melo chega para ser velado no Palácio Rio Branco; político recebe as homenagens do povo do Acre

O corpo do ex-deputado federal, ex-governador do Acre e ex-senador da República, Flaviano Melo, que morreu na quarta-feira (20) em São Paulo após complicações em um quadro de pneumonia, chegou ao Palácio Rio Branco nas primeiras horas deste sábado (23) para ser velado em cerimônia aberta ao público.

O corpo de Flaviano Melo chegou na capital no voo comercial da Latam, às 23h23 de sexta-feira (22), acompanhado da agora viuva, Luciana Videl, dos filhos do ex-governador, Marcelo Melo e Luciano Melo, além de Otilia Melo, irmã de Flaviano. Em seguida, foi levado a uma funerária para procedimentos de conservação e troca de terno.A chegada do caixão ao Palácio Rio Branco ocorreu sob forte comoção de familiares e amigos de Flaviano Melo, às 2h59, sendo ele carregado até o Salão Nobre no primeiro andar sede do executivo estadual por policiais militares.

No palácio, o Governo do Estado preparou uma estrutura para receber a cerimônia fúnebre durante toda a madrugada, até o fim deste sábado (23), quando ocorrerá o enterro que está programado para ocorrer às 16h no jazigo da família, no cemitério São João Batista. O corpo será sepultado ao lado de Flaviano Flávio Baptista, seu avô, fundador da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre.