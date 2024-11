Contrariando adversários, Gladson nunca atrasou salários de servidores!

Durante a campanha eleitoral de 2018, o então candidato a governador, senador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), era constantemente confrontado por adversários com a acusação de que, se eleito, atrasaria os salários dos servidores já no primeiro mês de mandato.

Contrariando tais alegações, após ser eleito e assumir o cargo, Gladson não apenas conseguiu manter o pagamento dos servidores em dia, mas também se empenhou em antecipar esses pagamentos sempre que possível.

Sua gestão dos funcionários é cuidadosa e priorizada. Essa abordagem se tornou uma chave para sua popularidade, que é fortemente ancorada nesse segmento fundamental para o retorno ao Senado.

Enfim, contrariando as previsões, Gladson tornou-se um líder prudente e eficaz na gestão financeira do estado, fortalecendo sua reputação entre os servidores. Seu compromisso com os pagamentos pontuais é, indubitavelmente, um trunfo político.

“A gente quer ter voz ativa/ no nosso destino mandar/mas eis que chega a roda-viva e carrega o destino prá lá”. (Chico Buarque de Holanda)

. Muito se fala nas eleições de 2026, mas o futuro sempre é incerto; quem poderia supor que Flaviano Melo não estaria mais entre nós?

. Com sua partida, encerra-se um ciclo.

. C’est la vie!

. Como alguém estando na mesma condição – a de que vai morrer um dia também – pode se alegrar na morte do outro que nunca lhe fez mal nenhum?

. Alguns juízes das redes sociais e patrulheiros ideológicos o fazem!

. A denúncia de que estudantes brasileiros estão sendo maltratados na realização dos internatos na Bolívia é grave.

. Uma situação a ser resolvida o mais rápido possível para que não se ouça “volta para o teu país”.

. Liderada pelo senador Alan Rick (União Brasil) a bancada federal entrou em campo cobrando providências do governo boliviano.

. Com tudo o que está acontecendo, o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), pode ser a salvação da direita-conservadora-liberal-cristã.

. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), só vê um lado do Brasil, Tarcísio consegue ver os dois.

. Alguém dá notícia do pastor Silas Malafaia?

. Depois da euforia da eleição, os vereadores eleitos sossegaram, baixaram o facho, a eleição da Mesa Diretora ficou para o ano que vem.

. Leitor perguntando se Bolsonaro será preso?

. É só ver o que a lei diz!

. Sinceramente, acho que depois que ele se elegeu em 2018 perdeu a grande oportunidade de entrar para a história como um grande estadista.

. Falou muitas bobagens, brigou com quem não devia e deixou os filhos comandarem a política.

. Bom dia!