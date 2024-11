Confira as orientações para o Enade 2024, que ocorre neste domingo (24)

No próximo domingo, 24 de novembro, o Ministério da Educação (MEC) – por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada à Pasta – aplicará a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2024 para 283.550 inscritos. A realização da prova é elemento obrigatório para garantir a regularidade do concluinte, assim como o Questionário do Estudante, que deve ser respondido até às 23h59 (horário de Brasília) deste sábado, 23 de novembro.

Para se orientar sobre horário, local de aplicação da prova, bem como obter informação sobre atendimento especializado e tratamento pelo nome social, o participante deve acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no Sistema Enade. O acesso ao documento só é liberado após o preenchimento do Questionário do Estudante.

Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h (horário de Brasília) e fechados às 13h.

A prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O início da aplicação será às 13h30, com encerramento às 18h para os participantes regulares. Aqueles que solicitaram tempo adicional e tiveram o pedido aprovado pelo Inep terão mais uma hora para finalizar a prova.

Cursos avaliados – O exame será aplicado em cursos de 17 áreas de conhecimento diferentes. A edição de 2024 avaliará licenciaturas das áreas de artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.

Documentação – Para acessar a sala de prova, o estudante deve apresentar documento de identificação válido com foto, como: cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997; e Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017.

O Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018, também será aceito, assim como a identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade.

Podem ser apresentados, ainda, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997. Serão aceitos também os documentos digitais: e-Título, CIN, CNH Digital e RG Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais, não sendo aceitas capturas de tela. A fim de garantir mais segurança ao exame, não será mais aceita a apresentação do Boletim de Ocorrência (B.O.) em caso de perda de documentos físicos.

Envelope porta-objetos – Antes de entrar na sala de aplicação, também é importante que o participante guarde, no envelope porta-objetos, o telefone celular e quaisquer outros aparelhos eletrônicos desligados, além de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares), caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, anotações, protetor auricular, relógio de qualquer tipo e quaisquer materiais estranhos à realização da prova.

Também não é permitido ficar com fone de ouvido, transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens e quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova, conforme previsto no edital do exame. O envelope porta-objetos deve ser mantido, durante todo o período de prova, debaixo da carteira, lacrado e identificado.

Enade Licenciaturas – A partir desta edição, o exame terá foco na avaliação dos cursos que formam professores para a educação básica. O Inep aplicará as provas teóricas, tradicionalmente realizadas, e acrescentará uma avaliação da prática dos estudantes de graduações direcionadas à docência. O objetivo é aprimorar os processos avaliativos e, consequentemente, as evidências a respeito da formação de docentes no Brasil. Com isso, o exame passa a ter dois tipos de avaliação: teórica e prática, com um cronograma específico para cada uma delas.

Enade – Realizado anualmente pelo Inep, o Enade é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

A inscrição é obrigatória para todos os estudantes de cursos de licenciatura habilitados à avaliação teórica ou à avaliação prática, vinculados às áreas avaliadas, conforme critérios de habilitação estabelecidos em edital.

Edital do Enade 2024

Portaria (nº 610/2024)

Portaria (nº 611/2024)

Matrizes de Prova do Enade das Licenciaturas