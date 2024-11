Ao menos 56 migrantes têm trabalho formal no Acre, diz Boletim das Migrações

O Boletim da Migração de novembro de 2024 destaca o papel crescente dos migrantes, refugiados e apátridas no mercado de trabalho formal brasileiro. De janeiro a agosto de 2024, foram registradas 203.473 admissões de trabalhadores desses grupos. O documento também apresenta uma análise detalhada por gênero, nacionalidade e setores econômicos, o que demonstra a contribuição significativa dessa população para a economia nacional. No Acre, foram gerados 56 postos de trabalho formal para migrantes de janeiro a agosto deste ano.

O relatório é produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), com base nos dados do Observatório das Migrações (Obmigra). Ele está disponível em PDF e em formato de bussiness analytics .

Entre as nacionalidades mais representativas no mercado de trabalho estão os venezuelanos, que lideram as admissões, seguidos por haitianos e argentinos. No setor industrial, maior empregador, foram criados mais de 19 mil postos de trabalho no período, enquanto o comércio e a reparação destacaram-se como o segundo segmento com maior saldo positivo. Os dados reforçam a relevância de políticas de acolhimento para a inserção laboral dessa população.

O boletim também aponta diferenças no saldo de admissões por gênero, com os homens representando 28.886 das vagas e as mulheres, 19.562. A maior concentração de trabalhadores migrantes está nas regiões Sudeste e Sul, com São Paulo (SP) e Santa Catarina (SC), que lideram a oferta de empregos formais. As informações foram compiladas a partir de bases como o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

Versão mensal

O Boletim das Migrações é uma importante ferramenta de monitoramento. O documento divulga, mensalmente, o quantitativo para ajudar a entender as tendências migratórias, planejar e implementar políticas públicas mais eficazes e, assim, garantir a proteção dos refugiados e migrantes no Brasil.

Disponível em versão digital e em formato de business intelligence, o boletim tem navegação interativa. Essa funcionalidade busca ampliar a transparência e facilitar o uso das informações para gestores públicos, pesquisadores e demais interessados no tema migratório.

As informações atualizadas são baseadas em dados do Obmigra, que reúne dados por meio do acordo de cooperação técnica entre o MJSP, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério das Relações Exteriores, a Polícia Federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a Universidade de Brasília.