WhatsApp lança nova ferramenta que transcreve áudios; confira

Foi lançada nesta quinta-feira (21) uma nova ferramenta do aplicativo de mensagens WhatsApp. Nela, agora é possível ler o que foi dito em áudios, por meio de uma transcrição fornecida automaticamente, possibilitando conferir o conteúdo do áudio estando em um local barulhento ou até mesmo caso haja a preguiça de ouvir um áudio longo.

Para usar os recursos, o usuário deve abrir o aplicativo e ir até “Configurações > Conversas > Transcrições de mensagens de voz” e selecionar o idioma a ser usado. Depois disso, é só ir até a conversa desejada, pressionar o áudio e clicar em “transcrever” para ter o áudio redigido.

Segundo o portal UOL, o recurso será lançado no mundo inteiro nas próximas semanas e inicialmente estará disponível em alguns idiomas. Ao longo dos meses, outros idiomas serão acrescentados gradualmente.

Caso o usuário deseje, a função pode ser desabilitada do aparelho. A segurança permanece a mesma, com as mensagens criptografadas de ponta a ponta.