VÍDEO: PMs são flagrados puxando mulheres pelos cabelos durante festa

Policiais militares foram flagrados agredindo duas mulheres durante uma festa na cidade de Pilão Arcado, no norte da Bahia, na última sexta-feira (15). Imagens encaminhadas ao BNews mostram que as envolvidas estavam se desentendendo antes de serem abordadas pelos agentes.

No vídeo é possível ver pelo menos três mulheres se agredindo no chão de um espaço onde aparentemente acontecia um show. Elas puxavam os cabelos umas das outras, até que a população tenta intervir. (Assista abaixo)

Em determinado momento da confusão, três policiais militares se aproximam para conter a briga. Um dos agentes puxa violentamente o cabelo de uma das envolvidas, que cai no chão após ser empurrada. A outra é segurada pelas pernas e arrastada, enquanto a população assiste à cena.





Procurada pelo BNews, a Polícia Militar informou que agentes da 25ª CIPM foram acionados após denúncias de vias de fato envolvendo as mulheres. “Elas foram separadas pela guarnição, e a situação foi resolvida no local”, disse.

Sobre as imagens que mostram a abordagem, a corporação afirmou que o Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N) determinou a apuração das circunstâncias, visando esclarecer os procedimentos adotados.

“A PMBA reafirma seu compromisso com uma atuação técnica, sempre baseada na legalidade e no respeito aos direitos fundamentais. Eventuais condutas que não estejam alinhadas a esses princípios são apuradas com rigor e transparência”, finalizou a nota.