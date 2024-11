VÍDEO: Ladrão aplica “mata-leão” e assalta pedestres em calçada; assista

Pedestres que transitavam em uma calçada no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro levaram um grande susto. Em imagens divulgadas por câmeras de segurança de um condomínio, é possível ver um grupo de bandidos assaltando e agredindo pessoas no local.

Em um dos ataques, os suspeitos aplicam uma espécie de “mata-leão” em uma das vítimas. Em seguida, eles a jogam no chão e puxam sua bolsa. Em um outro take do vídeo, eles aparecem roubando a bolsa de um outro casal que passava pela calçada.

Uma das vítimas, inclusive, correu atrás dos suspeitos na tentativa de recuperar seu pertence roubado. A Polícia Militar chegou a informar que não chegou a ser acionada, mas que reforçou o policiamento no local.

