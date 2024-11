VÍDEO: Homem é flagrado furtando aparelho de som em loja; assista as imagens

Homem foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento | Bnews - Divulgação reprodução

Um homem foi flagrado roubando um aparelho de som em uma loja do “Baianão” nesta quinta-feira (21), no bairro de Plataforma, em Salvador. Em imagens flagradas pela câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver o momento exato.

Em vídeo recebido pelo BNews por um leitor, é possível notar o momento em que o homem entra na loja com uma mochila, espera um dos funcionários se distanciar e sorrateiramente se aproxima do produto.

Ao se aproximar, ele carrega a caixa de som e leva até a porta. Ele ainda tenta disfarçar ao telefone e sai da loja discretamente com o produto em mãos. A reportagem procurou a Polícia Militar para mais informações, porém não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Fonte: BNEWS