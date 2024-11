SAIU O CALENDÁRIO! governo do Acre confirma data do pagamento de aposentados e pensionistas; confira

O governo do Acre reafirma seu compromisso com os servidores públicos estaduais ao anunciar as datas de pagamento para aposentados, pensionistas e servidores ativos referentes ao mês de novembro. Os aposentados e pensionistas terão seus pagamentos realizados na quarta-feira, 27, enquanto os servidores ativos receberão seus vencimentos na sexta-feira, 29.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, destacou a importância de valorizar os servidores: “Nosso compromisso é garantir o reconhecimento e a valorização dos servidores públicos, que são fundamentais para o fortalecimento e a eficiência do Estado”.

De maneira rápida e prática, os servidores podem consultar os detalhes sobre seus vencimentos por meio da versão digital do contracheque, acessível no endereço eletrônico: http://contracheque.ac.gov.br/login.

A pontualidade nos pagamentos é uma prioridade do governo, proporcionando maior segurança financeira para os servidores e suas famílias e contribuindo para o planejamento adequado das despesas.