Operação prende bandos faccionados que tocavam o terror em Sena Madureira

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justiça Criminal de Sena Madureira, realizou nesta quarta-feira (20) uma operação conjunta com a Polícia Militar. Ao todo, oito suspeitos foram detidos, com o cumprimento de cinco mandados de prisão e quatro em flagrante, incluindo um indivíduo que tinha um mandado de prisão em aberto.

A operação foi desencadeada após investigações das polícias Civil e Militar, que identificaram a atuação de grupos criminosos disputando o controle de territórios no município. A investigação, intensificada após episódios de violência, apontou suspeitos em ataques que ameaçavam a segurança da população. Com base nesses levantamentos, o MPAC representou pela prisão preventiva de cinco indivíduos, o que foi deferido pela Vara Criminal de Sena Madureira.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão, a Polícia Militar interceptou, em flagrante, quatro suspeitos armados enquanto se deslocavam pelo Rio Caeté para realizar um novo ataque. Na abordagem, os criminosos tentaram se desfazer das armas, jogando-as no rio, mas a PM, com o apoio de mergulhadores, conseguiu recuperar os armamentos e apreendeu três armas de fogo e 17 munições.

Para a promotora de Justiça Maísa Burgos, a ação foi exemplar na atuação integrada das instituições. “A prisão desses suspeitos, com indícios concretos de envolvimento na tentativa de tomada de território por facções, é muito positiva e traz um tipo de segurança para a sociedade que estava sendo perdida nos últimos meses. Essa operação só foi possível graças ao esforço conjunto do MPAC e das polícias Civil e Militar”, destacou.