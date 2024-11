Independente! Cachorro choca ao limpar sua própria “bagunça”; ASSISTA

Cachorro independente choca com comportamento inusitado que viralizou na web | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes sociais

Cachorro independente choca com comportamento inusitado que viralizou na web | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes sociais

Um cachorro da raça pastor alemão mostrou que não é somente um bom cão de guarda, como também um ótimo faxineiro ao limpar a sua própria bagunça.

No vídeo compartilhado no Instagram, o cachorro apareceu pegando uma pá para recolher suas fezes na varanda de casa, descartando a sujeira no local correto como um verdadeiro bom garoto.

“Cachorro de vocês também tem essa habilidade?”, dizia a legenda da publicação.

A cena surpreendeu os internautas e viralizou nas redes sociais, atingindo 40.114 mil curtidas. “Esse aí coloca coleira no dono e leva pra passear”, “Botava pra dividir o aluguel”, “Esse cachorro que adestra o tutor” e “Eita como ele é adestrado”, declararam nos comentários.

Confira:

Fonte: BNEWS