Papa Francisco revela detalhes surpreendentes do seu enterro

O Papa Francisco divulgou na quarta-feira (20) ter aprovado uma série de mudanças relacionadas aos ritos funerários dos Papas. Com a reforma, o processo, que é cercado de regras específicas, será flexibilizado – o que fará com que a cerimônia de despedida do próprio pontífice seja mais simples e modesta.

Segundo o que foi revelado pelo Papa Francisco, seu próprio sepultamento não será realizado nas grutas sob a Basílica de São Pedro, na Cidade do Vaticano, onde a maioria dos papas está enterrado. A escolha do Pontífice é que seu corpo seja depositado na basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma.

Outra mudança anunciada pelo Papa é que o caixão onde ficará o seu corpo será de um modelo simples e feito de madeira. Segundo a antiga tradição, os papas precisam ser enterrados sob três caixões tradicionais de chipre, chumbo e carvalho.

“O papa Francisco pediu, como ele mesmo declarou em diversas ocasiões, para simplificar e adaptar alguns ritos de forma que a celebração das exéquias do bispo de Roma expressasse melhor a fé da Igreja em Cristo Ressuscita. O rito renovado, ademais, deveria enfatizar ainda mais que o funeral do romano pontífice é o de um pastor e discipulo de cristo e não de uma pessoa poderosa deste mundo”, contou o arcebispo Diego Ravelli, mestre das Celebrações Litúrgicas dos Pontífices do Vaticano.

Nascido em 1936, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, o pontífice tem 87 anos de vida e irá completar mais um ano no próximo dia 17 de dezembro.

Fonte: BNEWS