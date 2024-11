Homem é preso por tráfico de drogas próximo à base da Polícia Militar

J.S.R., de 30 anos, foi preso nessa quinta-feira, 21, depois de jogar fora uma quantidade de drogas que levava em uma motocicleta ao se aproximar da Base Rodoviária da Polícia Militar, próximo ao Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul.

Após recolher as 15 trouxinhas de cocaína, os policiais deram voz de prisão ao homem e o conduziram à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos juntamente com a droga.

Já na região central de Cruzeiro do Sul, as guarnições realizaram a Operação Sentinela com foco na região da Palha de Arroz. Foram realizadas fiscalizações e abordagens nos comércios e pontos estratégicos a fim de garantir a segurança pública no local e inibir a violência e o tráfico de drogas.