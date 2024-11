Homem é preso em flagrante após furtar loja em Cruzeiro do Sul

Um homem de 25 anos,C.N.S, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada de hoje, 22, na entrada do bairro da Lagoa, com um saco cheio de objetos que havia acabado de furtar de uma loja de material de ferragens no Centro de Cruzeiro do Sul.

Durante a madrugada, a guarnição de Rádio Patrulha da Pm foi acionada para uma ocorrência de furto na loja Ferragens RS. O vigilante informou à equipe que viu um homem saindo da frente do estabelecimento com um saco branco nas costas e ao verificar nas proximidades encontrou alguns materiais da referida loja, que ele deixou cair.

Com as características do indivíduo, equipes saíram em rondas. Ao ser encontrado, C.N.S. relatou onde havia escondido os objetos furtados. Foi preso e levado para a delegacia junto com os itens recuperados.