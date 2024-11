Gata não gosta de visitas e fica às vigiando 24h e diverte web; assista o vídeo

A felina olhava sério para as visitas em diversos cômodos da casa, como se deixasse claro que não gostava deles ali | Bnews - Divulgação Reprodução//TikTok @karolinarlopes

A felina olhava sério para as visitas em diversos cômodos da casa, como se deixasse claro que não gostava deles ali | Bnews - Divulgação Reprodução//TikTok @karolinarlopes

Karolina Lopes junto com seu namorado foram visitar um amigo em outra cidade. Ele é tutor de uma gatinha, que não gostou nem um pouco do casal em sua casa e ficou vigiando-o 24 horas, divertindo os usuários do TikTok.

O vídeo, postado no último domingo (17), mostra diversos momentos da felina olhando sério para o casal em diversos cômodos da casa – como se deixasse claro que não gostava deles ali.

Se divertindo com a situação, Karolina escreveu na legenda da filmagem: “24h por dia planejando a minha morte!”, disse rindo a mulher.

A postagem já conta com mais de 330 mil curtidas e com quase três mil comentários. “A gata deixando claro que a visita não é bem vinda!”, disse rindo uma internauta. “Ela: você mal chegou e eu já quero que você vá embora”, brincou outro internauta.

Veja o vídeo:

Fonte: BNEWS