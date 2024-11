Família revela os últimos momentos de Gugu Liberato em documentário

Lançado no PlayPlus nesta semana, o documentário Gugu, Simples Assim celebra a memória do apresentador após cinco anos da morte de Gugu Liberato, um dos maiores nomes da televisão brasileira.

A produção revisita os momentos mais marcantes da vida e da carreira do apresentador, destacando sua trajetória desde os primeiros passos no SBT até o auge na Record TV. O especial, que também será exibido na TV, estreia no Domingo Record no dia 24 de novembro, a partir das 12h30, e será transmitido na íntegra durante o programa.

No documentário, o público terá a chance de conferir depoimentos de profissionais que estiveram ao lado de Gugu, como o diretor Homero Salles, ou que acompanharam sua trajetória, como Boni, que, durante décadas, foi um executivo poderoso da Globo. O empresário Gustavo Coimbra, o produtor Walter Wanderley, a assessora pessoal Esther Rocha, e o maquiador Eduardo Sacchiero.

Esses relatos ajudam a reconstruir o impacto que Gugu teve tanto no meio profissional quanto na vida pessoal de quem o cercava.

Entre os entrevistados, estão também familiares e amigos próximos, que compartilham lembranças afetivas e momentos íntimos. Os filhos de Gugu – João Augusto, Sofia e Marina – se reuniram em Orlando, nos Estados Unidos, para reviver as memórias com o pai, pouco antes do trágico acidente que o levou à morte em novembro de 2019. Em um relato emocionante, João Augusto conta a última conversa que teve com o apresentador:

“A última conversa que tive com ele foi quando ele chegou na casa. Sempre gostou de dar ‘oi’ para nós. Ele ia em todos os quartos e a gente se encontrou na sala”. Sofia também relembra com carinho o momento: “Ele chegou lá, abraçou a gente e eu falei: ‘Pai, que bom que você chegou de viagem’”. Marina, por sua vez, falou de maneira carinhosa: “Ah pai, te amo. Saudades”.

O depoimento da ex-esposa de Gugu, Rose Miriam Di Matteo, é outro ponto tocante da produção. Depois de um longo período sem falar publicamente, Rose fala sobre o impacto emocional da perda e o desafio de apoiar os filhos nesse momento doloroso: “Não consegui muito apoiar meus filhos… Estava parecendo uma barata tonta, eu já não dormia há muitos dias. Acho que não pude ajudá-los tanto e sinto muito por isso”, revelou.

Além disso, a mãe de Gugu, Dona Maria do Céu, de 95 anos, também participa do documentário, relembrando os últimos momentos com o filho. Ela conta que, no dia da viagem de Gugu, ele passou mais de três horas conversando com ela:

“Ele não costumava ficar assim tanto tempo… Daí ele me beijou e, quando foi abrir a porta pra sair, eu o chamei e dei um beijo nele”.

Dona Maria do Céu confessa que, naquele dia, sentiu que algo estava prestes a acontecer. “Parece que eu estava adivinhando e ele também. Era uma coisa, assim, que ele estava falando pra nós: ‘Eu não vou voltar’”, disse ela, visivelmente emocionada.

O documentário também conta com depoimentos de personalidades que marcaram a carreira de Gugu, como Adriane Galisteu, Raul Gil, Roberta Miranda, Ana Hickmann, Tom Cavalcante, Luiz Bacci, Mara Maravilha, e Simony, entre outros. Juntos, eles relembram o impacto de Gugu na televisão brasileira e como sua carreira se desdobrou ao longo dos anos.

O documentário tem direção de Bruno Lima, produção de Mariana Soares, roteiro de Alfredo Feierabend, e traz uma edição que reflete a importância de Gugu na história da televisão brasileira.

Fonte: BNEWS