Divulgada lista de ganhadores do Nota Premiada Acreana; confira

Já imaginou receber de volta em dinheiro uma parte dos impostos pagos nas suas compras? Com essa proposta, o governo do Acre realizou, no Govcast, nesta quinta-feira, 21, o primeiro sorteio do programa Nota Premiada Acreana, com prêmios mensais de até R$ 20 mil para o cidadão que pedir a inclusão do CPF na nota fiscal no momento da compra.

O Nota Premiada Acreana é um programa de cidadania do governo do Acre, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Fazenda, que tem como objetivo incentivar a emissão de documentos fiscais, além de contribuir com entidades sem fins lucrativos.

Gestora do programa, Luciana Miranda fala sobre o Nota Premiada Acreana. Foto: Ascom/Sefaz

“Hoje foi um dia importante, pois conseguimos concretizar a realização desse projeto grandioso, consolidado com o sorteio. Sabemos que é um programa que irá trazer benefícios para o Estado e para a população”, explica a auditora da Receita estadual e gestora do programa, Luciana Miranda.

O sorteio do programa de incentivo à emissão de nota fiscal eletrônica será realizado mensalmente, possibilitando que o cidadão que ainda não se cadastrou no portal tenha oportunidade de ganhar.

Ao solicitar o CPF na nota fiscal em compras realizadas no estado, os participantes concorrem a 15 prêmios mensais, distribuídos entre as cinco regionais do Acre, com valores de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil. Além disso, o programa prevê um grande prêmio anual de R$ 70 mil.

Equipe do Nota Premiada Acreana participou da transmissão do sorteio. Foto: Ascom/Sefaz

“O programa visa não apenas estimular o hábito de exigir o documento fiscal, mas também combater a sonegação de impostos e fortalecer a arrecadação estadual, contribuindo para o financiamento de políticas públicas”, disse o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

O Nota Premiada também beneficia entidades sociais cadastradas. As instituições, indicadas pelos vencedores, receberão um valor equivalente a 50% do prêmio conquistado pelo cidadão sorteado, promovendo impacto social positivo, além do incentivo à cidadania fiscal.

Ao todo, foram distribuídos mais de R$285 mil em prêmios. Esses valores compreendem os prêmios do sorteio para os 15 ganhadores e as 15 entidades sociais contempladas, além do pagamento da premiação do rateio às entidades.

Confira os ganhadores