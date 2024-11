Desemprego volta a subir e cresce 0,02% no 3o trimestre de 2024 no Acre, mostra IBGE

Upset stressed young Asian business man in suit with hands on head sitting on stairs. Unemployment and layoff concept.

Upset stressed young Asian business man in suit with hands on head sitting on stairs. Unemployment and layoff concept.

A taxa de desocupação do país no terceiro trimestre de 2024 foi de 6,4%, recuando 0,5 ponto percentual (p.p.) ante o segundo trimestre de 2024 (6,9%) e caindo 1,3 p.p. frente ao mesmo trimestre de 2023 (7,7%). Frente ao trimestre anterior, a taxa de desocupação recuou em 7 das 27 Unidades da Federação (UFs), mantendo-se estável nas outras 20. As maiores taxas foram de Pernambuco (10,5%), Bahia (9,7%), Distrito Federal (8,8%) e Rio Grande do Norte (8,8%), e as menores, de Santa Catarina (2,8%), Mato Grosso (2,3%) e Rondônia (2,1%).

No Acre, o desemprego subiu 0,02%, saindo de 7,2% no segundo trimestre para 7,4% no 3oT. O indíce é considerado estabilidade pelo IBGE.

A taxa de desocupação por sexo foi de 5,3% para os homens e 7,7% para as mulheres no terceiro trimestre de 2024. Já a taxa de desocupação por cor ou raça ficou abaixo da média nacional para os brancos (5,0%) e acima para os pretos (7,6%) e pardos (7,3%).

A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto (10,8%) foi maior do que as dos demais níveis de instrução analisados. Para as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi de 7,2%, mais do que o dobro da verificada para o nível superior completo (3,2%).

No terceiro trimestre de 2024, a taxa composta de subutilização da força de trabalho (percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação à força de trabalho ampliada) foi de 15,7%. Piauí (33,8%) teve a maior taxa, seguido por Bahia (28,6%) e Alagoas (26,5%). As menores taxas de subutilização ficaram com Santa Catarina (5,1%), Rondônia (5,5%) e Mato Grosso (7,6%).

No terceiro trimestre de 2024, havia 1,5 milhão de pessoas que procuravam trabalho durante dois anos ou mais. Esse contingente se reduziu em 20,4% frente ao terceiro trimestre de 2023, quando 1,8 milhão de pessoas buscavam trabalho por dois anos ou mais.

O percentual de desalentados (frente à população na força de trabalho ou desalentada) no terceiro trimestre de 2024 foi de 2,7%. Alagoas (9,7%), Maranhão (9,5%) e Piauí (8,3%) tinham os maiores percentuais de desalentados, enquanto os menores estavam em Santa Catarina (0,3%), Mato Grosso (1,0%), Paraná (1,0%) e Rio de Janeiro (1,0%).

No Brasil, dentre os empregados do setor privado, o percentual com carteira assinada foi de 73,1%. Os maiores percentuais de empregados com carteira estavam em Santa Catarina (87,3%), Paraná (81,6%) e São Paulo (81,0%), e os menores, no Piauí (49,2%) Maranhão (52,6%) e Pará (54,3%).

O percentual da população ocupada do país trabalhando por conta própria foi de 24,6%. Os maiores percentuais eram de Rondônia (33,6%), Amapá (32,6%) e Maranhão (30,7%), e os menores, do Tocantins (19,9%), Mato Grosso do Sul (20,4%) e Distrito Federal (20,4%).

A taxa de informalidade para o Brasil foi de 38,8% da população ocupada. As maiores taxas ficaram com Pará (56,9%), Maranhão (55,6%) e Piauí (54,5%), e as menores, com Santa Catarina (26,8%), Distrito Federal (30,2%) e São Paulo (30,6%).

O rendimento médio real mensal habitual foi de R$ 3.227, apresentando estabilidade em relação ao segundo trimestre de 2024 (R$ 3.239), e aumento frente ao terceiro trimestre de 2023 (R$ 3.112).

Entre as Grandes Regiões, no trimestre, o rendimento médio ficou estável em todas. Na comparação anual, houve altas no Nordeste (R$ 2.216), Sudeste (R$ 3.656) e Sul (R$ 3.577), com estabilidade no Centro-Oeste (R$ 3.683) e no Norte (R$ 2.482).