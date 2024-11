Cultura nerd promete agitar Rio Branco neste final de semana no Sesc Geek Comic 2024

Com objetivo de reunir diversas vertentes culturais do segmento nerd e geek, o Sesc Geek Comic Nerd 2024 – Especial Harry Potter acontece nos dias 23 e 24 de novembro das 16h às 22h no Sesc Bosque em Rio Branco. O evento é realizado pelo Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre e Associação de Nerds do Acre – Anac.

O Sesc Geek é um projeto nacional que traz experiências e atividades para os amantes de filmes, jogos, séries, games, animes, mangás, quadrinhos e muito mais.

Durante o evento, dezenas de atrações estarão disponíveis para o público, dentre elas o beco do artista, oficinas de maquiagem artística e para cosplay, oficina de gamificação, de RPG, literatura, além da área de vídeo games retrô, campeonatos e uma área específica para o nicho dos jogos ‘mobile’.

O evento acontece em 100% do espaço do Sesc Bosque, desde a entrada até o campo de futebol. “O Sesc Geeks Comic Nerd 2024 é a conferência nacional do segmento nerd na cidade de Rio Branco. Ela é a segunda conferência do Brasil e a maior da Região Norte.

Além de lojas do segmento, o Sesc Geek Comic Nerd, este ano com a temática especial de Konoha, com atrações nacionais, Exame Chunin, comidas típicas, oficinas e concurso cosplay! Apresentação de bandas nerds! e atrações especiais.

Em 2020, uma parceria entre o Sesc Acre e a Anac surgiu, fazendo uma fusão entre o Sesc Geek, uma ação nacional e o Comic Nerd, um evento organizado pela Associação de Nerds. Segundo a diretora de programa sociais do Sesc, Thais Roma, o Sesc conheceu a vertente nerd e geek no Acre em 2020 e viu uma possibilidade de trazer jovens que não tinham espaço para desenvolver as atividades.

Evento: Sesc Geek Especial Harry Potter

Dias: 23 e 24 de novembro de 2024

Local: Sesc Bosque

Endereço: Rua Getúlio Vargas

Horário: 16h às 22h

Relacionado