Com chuvas, queimadas recuam no Acre, mas 2024 soma 8,6 mil focos

O período de chuvas finalmente começa a aliviar o cenário das queimadas no Acre. Entre 1º e 20 de novembro, o estado registrou 158 focos de incêndio, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O número representa uma leve redução de 1,25% em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram contabilizados 160 pontos, e uma queda significativa de 82,8% em relação a 2022, que teve 923 registros no intervalo.

No entanto, o acumulado de 2024 preocupa: já são 8.626 focos de queimadas ao longo do ano, um aumento expressivo de 31,45% em relação aos 6.562 focos contabilizados durante todo o ano passado. Outubro foi particularmente crítico, com 1.876 registros, um acréscimo de 12% em relação a outubro de 2023, que teve 1.675 focos, e um salto de 66,46% em comparação a 2022, quando houve 1.127 pontos.