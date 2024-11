Após cinco meses de estiagem, nível do Rio Acre volta a subir

Após mais de cinco meses de estiagem, o nível do Rio Acre vem subindo de maneira acelerada nessas últimas semanas. No dia 12 de novembro, a medição feita pela Defesa Civil mostrava o Rio Acre com 2 metros. Já no último domingo, dia 17, era de 3,67 metros. Nessa quarta-feira, ultrapassou os 5 metros. Somente nas últimas 24 horas o aumento foi em torno de 70 centímetros, chegando a 6,4 metros na manhã desta quinta-feira. De acordo com a defesa civil do estado, a subida do manancial se deve às chuvas recorrentes na bacia que influencia o nível na capital acreana.

O volume do rio deve ficar estável nos próximos dias, embora as precipitações não sejam ainda volumosas em muitas cidades do Acre. A previsão do Inmet – o Instituto Nacional de Meteorologia – até o próximo dia 25, é de pancadas de chuva com acumulados de 50 mm ou mais, para praticamente todo o estado.

Em setembro, o Rio Acre alcançou o menor nível da história ao chegar a apenas 1 metro e 23 centímetros. Ainda no final de junho, a prefeitura de Rio Branco já havia decretado emergência por causa do Rio Acre e da falta de chuvas.

O Estado do Acre como um todo também enfrentou uma seca extrema, principalmente na região oeste, afetando vários setores como o agrícola e o abastecimento de água.

Por causa deste cenário, o governo do estado declarou situação de emergência no final de julho e em agosto situação de emergência em saúde pública em decorrência da intensificação da seca, fumaça e vulnerabilidade da população ao consumo de água imprópria.