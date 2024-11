Quinta-feira será marcada por sol entre nuvens e pancadas de chuva

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 21, indica instabilidade no Acre, com alta probabilidade de pancadas de chuva, especialmente em Rio Branco e nas regiões do estado. As temperaturas devem oscilar entre 23°C e 29°C, e a chance de chuva atinge 90%, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O índice de radiação ultravioleta (UV) será elevado, alcançando nível 13, exigindo atenção redobrada à exposição solar. A instabilidade atmosférica, caracterizada por sol entre nuvens e pancadas de chuva, deve prevalecer em diversas localidades.

Previsão detalhada por região:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: O clima será abafado, com mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 29°C a 31°C. Chuvas podem ocorrer a qualquer momento, algumas acompanhadas de temporais.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: As temperaturas variam de 22°C a 24°C nas mínimas e de 30°C a 32°C nas máximas, com alta probabilidade de precipitações localizadas.

Tarauacá e Feijó: O dia será quente e úmido, com mínimas de 22°C a 24°C e máximas de 31°C a 33°C, além de chuvas moderadas a fortes.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: A região terá mínimas de 22°C a 24°C e máximas de 31°C a 33°C, com alta chance de pancadas de chuva.