Flaviano Melo não será sepultado, será semeado em boa terra!

Flaviano Flávio Batista de Melo faleceu, mas não o fez sozinho. Com ele, se foi também todo o legado de uma geração que emergiu no período pós-guerra e vivenciou os “Anos Dourados”, assim como as turbulências políticas do seu tempo, incluindo o golpe militar de 1964. Formou-se em engenharia e, após trabalhar em outros estados, retornou ao seu lar, onde efetuou significativas transformações políticas, econômicas e sociais.

Flaviano experimentou os auge e declínios da vida pública e pessoal, mostrando-se capaz de se manter tanto no pódio quanto na adversidade. Ele sempre afirmava que “adversário político não é inimigo”. Mantinha-se em paz com Deus, consigo mesmo, com a família e com os amigos porque fazia política com amor.

Quando sua morte foi anunciada, várias manifestações surgiram de diversos partidos e lideranças da direita, centro e esquerda. Todas elogiando sinceramente o homem que sabia relacionar-se com todos de maneira respeitosa. Flaviano parte para a eternidade, mas deixa uma última grande lição: não se deve apenas teorizar sobre o amor ao próximo na política, mas vivê-lo a despeito de todos os nossos defeitos e falhas.

Muito se fala em seu pai, o deputado Raimundo Melo, e no MDB. Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer e viver com Flaviano, conseguiram ver reflexos dos dois. A geração que compartilha da visão democrática da vida — e não apenas da política — pode ter sido ofuscada pela polarização e pelos extremos, mas ainda se mantém viva, graças às sementes de moderação e respeito plantadas por homens como Flaviano. Flaviano não será sepultado, será semeado!

“Os acreanos sentirão a sua falta”. (Ministra Marina Silva) – …e como!!!

. O nome do deputado Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) foi pensado para compor de vice com a provável candidata ao governo, Mailza Assis (PP).

. Muito se cobra da vice-governadora ações mais contundentes em relação a 2026, porém, o respeito pelo governador Gladson Cameli (PP) lhe impede (acertadamente) de antecipar o processo eleitoral.

. As eleições serão só em 2026/, a antecipação prejudica as ações do governante; Mailza compreende isso.

. Já o senador Alan Rick (União Brasil) tem liberdade de se movimentar e o faz muito bem; a eleição caminha para ele e Mailza se confrontarem nas urnas.

. Nada está decidido!

. Foi proposto ao grupo do senador Alan Rick que indicasse o seu primeiro suplente Gemil Junior (Republicanos) compor de vice com Mailza.

. Mailza não poderia se candidatar em 2030 à reeleição, Gemil assumiria e conduziria o processo fazendo do senador Alan governador.

. Proposta não aceita, Alan é candidato a governador desde sempre porque, como no livro do bispo Macedo, ele não tem “nada a perder”.

. O deputado Nicolau Júnior (PP) acompanha todo o processo serenamente; sabe que em política existem desdobramentos e variáveis.

. Sabedoria política!

. O MDB quer manter a Leila, PSDB, Republicanos e União Brasil a querem filiada para disputar a eleição para estadual ou federal; o que ela quiser.

. Leila pondera em respeito aos aliados que a ajudaram na última eleição.

. Entende que na vida é preciso dar tempo ao tempo!

. Pessoas próximas ao prefeito Tião Bocalom (PL) afirmam que ele não tem intenção de disputar o governo em 2026.

. Já governa metade do estado, ou seja, a capital!

. É provável que ele e o senador Sérgio Petecão (PSD) estejam juntos novamente no palanque da vice-governadora Mailza Assis.

. Depois do feriado a semana recomeça!

. Bom dia!