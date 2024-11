Dois são presos por tentar furtar cabos de internet em Epitaciolândia

Uma ação rápida da Polícia Militar de Epitaciolândia resultou na prisão de dois homens suspeitos de furtar cabos de internet na Rua Ana de Souza Lira, no bairro Liberdade, na madrugada desta quarta-feira (20), por volta das 4h58. As informações são do portal O Alto Acre.

O flagrante foi possível graças à colaboração de moradores, que repassaram informações detalhadas à guarnição sobre as características dos suspeitos.

Segundo o relatório policial, o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) de Brasileia recebeu denúncias de que dois homens estavam cortando fios de internet na região. Ao chegar ao local, os policiais foram informados por testemunhas sobre os suspeitos, que haviam fugido com o material furtado.

Durante as buscas, os indivíduos foram localizados nas proximidades do local do crime, ainda em posse dos cabos de internet cortados. Abordados, confessaram o furto e alegaram que receberiam dinheiro para entregar o material a uma terceira pessoa, cuja identidade não souberam informar.

Os cabos recuperados e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde permanecem à disposição das autoridades. A investigação agora busca identificar o possível receptador e apurar conexões com outros crimes semelhantes na região.