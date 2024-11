Detran/AC publica resultado do TAF e convoca aprovados para fase do psicotécnico

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), divulgou nesta quinta-feira (21) o resultado final da prova de aptidão física (TAF) e convocou os candidatos para a próxima etapa do concurso público, o exame psicotécnico.

Conforme o edital nº 017/2024, os candidatos considerados aptos no TAF já podem consultar seus resultados individualmente, assim como as filmagens dos testes para aqueles que foram inaptos.

Na sequência, o edital nº 018/2024 convoca todos os candidatos para o exame psicotécnico, marcado para o dia 8 de dezembro de 2024. As avaliações ocorrerão em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e os locais e horários estarão disponíveis no Cartão de Informação do Candidato, que poderá ser acessado e impresso a partir de 26 de novembro no site do Instituto AOCP, organizador do certame.

Os participantes devem comparecer com pelo menos 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação original com foto, caneta preta transparente e o Cartão de Informação. A ausência ou o descumprimento das orientações resultará na eliminação do processo seletivo.

Para mais informações, os candidatos podem acessar os editais e consultar dúvidas diretamente com o Instituto AOCP, pelo telefone (44) 3013-4900, ou no site oficial da instituição.

DETRAN